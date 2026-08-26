The View From Here 08.26.26
A special Convocation edition
A special Convocation edition
New master’s in artificial intelligence engineering offered at WashU
New members, leaders selected for Danforth Staff Council
University members selected for Focus St. Louis leadership cohort
Kannampallil named editor-in-chief of premier informatics journal
Katherine Parker Ponder, professor emerita of hematology, 69
Kennedy Reed, graduate student at WashU Medicine, 26
AI agents prompt redesign of web for security, privacy, reliability
Hengen applies lessons from brain to quantum sensing
Stitziel receives grant to study genetic drivers of cardiovascular disease