THE RECORD

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Announcements

New master’s in artificial intelligence engineering offered at WashU

WashU hosts polling places

Flags lowered in memory of Lindsey Graham

Notables

New members, leaders selected for Danforth Staff Council

University members selected for Focus St. Louis leadership cohort

Kannampallil named editor-in-chief of premier informatics journal

Obituaries

Katherine Parker Ponder, professor emerita of hematology, 69

Kennedy Reed, graduate student at WashU Medicine, 26

Guoyan Zhao, associate professor of genetics, neurology, 53

Research Wire

AI agents prompt redesign of web for security, privacy, reliability

Hengen applies lessons from brain to quantum sensing

Stitziel receives grant to study genetic drivers of cardiovascular disease 

The View From Here

The View From Here 08.26.26

07.15.26

06.24.26

Washington People

Danielle Dutton and Martin Riker

Helina Woldekiros

Rachel Penczykowski

Who Knew WashU?

Who Knew WashU? 1.27.21

Who Knew WashU? 1.13.21

Who Knew WashU? 12.9.20