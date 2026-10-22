At the Washington University in St. Louis Board of Trustees meeting Sept. 25, several faculty members were promoted or granted tenure, effective that day.

Granting of tenure

  • Bhooma Aravamuthan, MD, DPhil, as associate professor of neurology at WashU Medicine
  • J. Kameron Carter as professor of religion and politics in Arts & Sciences
  • Breno Satler Diniz as professor of psychiatry at WashU Medicine
  • Kambiz GhaneaBassiri as professor of religion and politics in Arts & Sciences
  • Eric C. Landsness, MD, PhD, as associate professor of neurology at WashU Medicine
  • Jorge Llibre-Guerra, MD, as associate professor of neurology at WashU Medicine
  • Margaret McNairy, MD, as professor of medicine at WashU Medicine
  • Hadas Nahman-Averbuch as associate professor of anesthesiology at WashU Medicine
  • Miranda E. Orr as associate professor of neurology at WashU Medicine.
  • Thomas J. Papouin as associate professor of neuroscience at WashU Medicine
  • Marco Pignatelli, MD, as associate professor of psychiatry at WashU Medicine
  • Naresha Saligrama as associate professor of neurology at WashU Medicine
  • Bryan A. Sisk, MD, as associate professor of pediatrics at WashU Medicine
  • Aaron F. Struck, MD, as associate professor of neurology at WashU Medicine
  • Diana J. Whalen as associate professor of psychiatry at WashU Medicine

Promotion with tenure

David J. Kast to associate professor of cell biology and physiology at WashU Medicine

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