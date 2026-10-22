At the Washington University in St. Louis Board of Trustees meeting Sept. 25, several faculty members were promoted or granted tenure, effective that day.
Granting of tenure
- Bhooma Aravamuthan, MD, DPhil, as associate professor of neurology at WashU Medicine
- J. Kameron Carter as professor of religion and politics in Arts & Sciences
- Breno Satler Diniz as professor of psychiatry at WashU Medicine
- Kambiz GhaneaBassiri as professor of religion and politics in Arts & Sciences
- Eric C. Landsness, MD, PhD, as associate professor of neurology at WashU Medicine
- Jorge Llibre-Guerra, MD, as associate professor of neurology at WashU Medicine
- Margaret McNairy, MD, as professor of medicine at WashU Medicine
- Hadas Nahman-Averbuch as associate professor of anesthesiology at WashU Medicine
- Miranda E. Orr as associate professor of neurology at WashU Medicine.
- Thomas J. Papouin as associate professor of neuroscience at WashU Medicine
- Marco Pignatelli, MD, as associate professor of psychiatry at WashU Medicine
- Naresha Saligrama as associate professor of neurology at WashU Medicine
- Bryan A. Sisk, MD, as associate professor of pediatrics at WashU Medicine
- Aaron F. Struck, MD, as associate professor of neurology at WashU Medicine
- Diana J. Whalen as associate professor of psychiatry at WashU Medicine
Promotion with tenure
David J. Kast to associate professor of cell biology and physiology at WashU Medicine